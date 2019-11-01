Gaziantep'te bulunan yaralı tilki tedavi ediliyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde inşaatı devam eden hızlı tren şantiyesi çalışanlarından Hasan Gürcan, sabah saatlerinde yol kenarında yaralı bir tilki buldu.

Şantiye çalışanları tarafından araca alınan yaralı hayvan şantiyeye getirilerek karnı doyuruldu.

Yol kenarında yaralı tilki bulundu VİDEO

HAYVANAT BAHÇESİNE GÖTÜRÜLDÜ

Yaralı tilki daha sonra haber verilen İslahiye Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından şantiyeden alındı. İlk müdahalesi yapılan tilki, tedavi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Tilkinin ilk incelemelere göre yüksekten düşerek boynundan yaralandığı tahmin ediliyor.



