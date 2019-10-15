Gaziantep'te cami hırsızları yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Seferpaşa Mahallesi Uzun Çarşı Caddesi üzerindeki Alauddevle Camisi'nde 10 Ekim'de meydana olayda, Sakarya'dan Gaziantep'e gezi için gelen Şükran Perçin'in çantası namaz kılarken çalınmıştı.

Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarından tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Ekipler, olayı gerçekleştiren H.H.Ç. ve yardımcı oldukları belirlenen B.M. ile S.S.C.'yi operasyonla gözaltına aldı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Camide namaz kılan kadının çantasını alan şahıslar yakalandı VİDEO