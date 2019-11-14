Gaziantep'te cami inşaatı çöktü: 1 işçi göçük altında

Gaziantep'te yapımı süren Türkiye'nin en büyük 2'nci camisinin inşaatında yaşanan çökme sonucu, göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.

KUBBE İSKELESİ ÇÖKTÜ

Öğleden sonra Akkent Mahallesi'nde yapımı devam eden ve Türkiye'nin en büyük 2'nci camisi olması planlanan cami inşaatında, kubbeye beton dökmek için kurulan iskele çöktü.

Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan 2 işçi yaralandı VİDEO



KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çökme çevrede büyük bir gürültü ve toz bulutuna neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İki işçi yaralı olarak kurtuldu. Ekipler, inşaata çalışan ve çökmeyle enkaz altında kalan 1 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.













