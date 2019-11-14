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Gaziantep'te cami inşaatı çöktü: 1 işçi göçük altında

İnşaatın çökmesi sonucu 2 işçi yaralı kurtuldu, göçük altında kalan 1 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

DHA | 14.11.2019 - 16:28..
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Gaziantep'te yapımı süren Türkiye'nin en büyük 2'nci camisinin inşaatında yaşanan çökme sonucu, göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.

KUBBE İSKELESİ ÇÖKTÜ

Öğleden sonra Akkent Mahallesi'nde yapımı devam eden ve Türkiye'nin en büyük 2'nci camisi olması planlanan cami inşaatında, kubbeye beton dökmek için kurulan iskele çöktü.

Gaziantep'te cami inşaatı çöktü: 1 işçi göçük altında

Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan 2 işçi yaralandı VİDEO

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çökme çevrede büyük bir gürültü ve toz bulutuna neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.  İki işçi yaralı olarak kurtuldu. Ekipler, inşaata çalışan ve çökmeyle enkaz altında kalan 1 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Cami inşaatında çökme: 1 işçi enkaz altında kaldı (1) -2

Cami inşaatında çökme: 1 işçi enkaz altında kaldı (1) -3

Cami inşaatında çökme: 1 işçi enkaz altında kaldı (1) -4

Cami inşaatında çökme: 1 işçi enkaz altında kaldı (1) -5

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