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Gaziantep'te camide namaz kılan turistin çantası çalındı

Camide namaz kılan turistin çantasını çalan hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

İHA | 10.10.2019 - 09:58..
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Gaziantep'te Şahinbey ilçesindeki Alauddevle Cami’de, Sakarya’dan Gaziantep’e gezi için gelen Şükran Perçin, camide namaz kılarken camiye giren bir şahıs çantasını çalarak camiden kaçtı.

İçerisinde telefon, 2 bin lira civarında para, kredi ve banka kartları ile özel eşyaların bulunduğu çantayla kayıplara karışan şahsın çantayı çalma anı ve rahat tavırları ise camideki güvenlik kameralarına yansıdı.

"GEZİ İÇİN GELDİM, ÇANTAM ÇALINDI"

Yaşanan hırsızlık olayının ardından mağdur olan Şükran Perçin, "Gaziantep’i çok sevdiğim için buraya gezmeye gelmiştim. Bugün de yatsı namazını kılmak için camiye geldim. Namazımı bitirince çantamın yanımda olmadığını fark edince çok üzüldüm. Yani çok üzücü bir durum, Allah’ın evinde böyle bir olayın yaşanması çok daha üzücü. Böyle bir şeyi nasıl korkmadan yapabiliyorlar. Hakkımı helal etmiyorum. Aldıklarını geri göndersin istiyorum" dedi.

Gaziantep'te camide namaz kılan turistin çantası çalındı ViDEO

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Gaziantep gezisi için uzun zamandır çalışarak para biriktirdiğini söyleyen Perçin, "Ben bu gezi için memleketimde tek tek fındık topladım. Hayatımda ilk kez tatil için bir yere çıktım. O yüzden çok üzücü bir durum. Hakkımı helal etmiyorum. Çok üzgünüm. Namazımı bitirdikten sonra da memlekete doğru hareket edecektim. Çantam çalındığı için memleketime de gidemiyorum" ifadelerini kullandı.

ÇANTADA PARA VE DEĞERLİ EŞYALAR VARDI

Çantanın içerisindeki eşyalarından da bahseden Perçin, "Çantamda 2 bin liraya yakın param vardı, banka kartlarım, kimliğim, cep telefonum ve benim için önemli olan ilaçlarım vardı. Allah’ın evinde böyle bir hırsızlık yapılır mı. Yazıklar olsun" diye konuştu.

Gaziantep'te camide namaz kılan turistin çantası çalındı

Gaziantep'te camide namaz kılan turistin çantası çalındı

Gaziantep'te camide namaz kılan turistin çantası çalındı

Gaziantep'te camide namaz kılan turistin çantası çalındı

Gaziantep'te camide namaz kılan turistin çantası çalındı

Gaziantep'te camide namaz kılan turistin çantası çalındı

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