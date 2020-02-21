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Gaziantep'te damadını öldüren zanlı hakim karşısına çıktı

Kına gecesinde damadının boğazını keserek yaşamına son veren kayınbaba, "Zaten fırsat kolluyordum. Aramızda tartışma çıkınca da bıçakla boğazını kestim." dedi.

DHA | 21.02.2020 - 12:07..
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Kahramanmaraş’ta yaşayan 32 yaşındaki Eser Efsane ile Gaziantep’te yaşayan Damla Efsane, yaklaşık 5 ay önce nişanlandı. Bir ay sonra nikah masasına oturan çift, daha sonra da düğün hazırlıklarına başladı.

Ancak aileler, düğün alışverişi nedeniyle tartıştı.

DAMADINI BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

Kız ailesi düğünden vazgeçince, çift, Kahramanmaraş'a kaçtı. Aile büyüklerinin araya girmesi üzerine Damla Efsane'nin ailesi, düğün için izin verdi. 20 Eylül günü kız evinin önünde kına gecesi düzenlendi. Kınada, gelinin 46 yaşındaki babası Mehmet Gökbulut damat Eser Efsane'yi boğazını keserek öldürdü. Gökbulut, anne Meryem Fidan'ı da ağır yaraladı.

Gaziantep'te damadını öldüren zanlı hakim karşısına çıktı

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Gökbulut ile cinayette kendisine yardım ettikleri iddia edilen eşi Ayyuş Gökbulut (42), oğlu Cafer Gökbulut (22) ve kayınbiarederi Gökhan Gökbulut (34) tutuklandı.

"OLAY GÜNÜ İLAÇ ALMIŞTIM"

Haklarında Gaziantep 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanıkların yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanıklardan Mehmet Gökbulut, damadını, boğazını keserek öldürdüğünü itiraf etti.

Olay günü ilaç kullandığını öne süren Gökbulut, kızını kaçırdığı için damadına kızgın olduğunu anlatarak, "Kızım bana 'Eser beni zorla kaçırıp bana sahip oldu' demişti. Olay günü de rahatsızdım ve ilaç almıştım. Kına gecesinde bıçağı mutfaktan alıp, Eser'in yanına gittim. Zaten devamlı Eser'in yanında fırsat kolluyordum. Sonrasında da aramızda tartışma çıktı, o esnada bıçakla boğazını kestim. Annesi üzerime gelince onu da yaraladım. Olay günü sekiz tane hap içmiştim. Olay sonrası oğlum beni alıp, havaalanı tarafına götürdü. Baygın haldeydim. Sonra emniyete gidip, teslim oldum." dedi.

Gaziantep'te damadını öldüren zanlı hakim karşısına çıktı

"EŞİMİN 'BEN NAMUSUMU TEMİZLEDİM' DEDİĞİNİ DUYDUM"

Ayyuş Gökbulut ise suçlamaları kabul etmeyerek, eşinin böyle bir şey yapacağından haberi olmadığını iddia etti. Olayın bir anda meydana geldiğini söyleyen Ayyuş Gökbulut, "Bu konu evde hiç konuşulmadı. Olay sırasında biber gazını ben sıkmadım. Karşı taraftan ele geçirdim. Benim olayla bir ilgim yok. Ben olay sırasında evdeydim ve dışarı çıktığımda eşimin Eser'in boğazına bıçak dayayıp, 'ben namusumu temizledim' dediğini duydum." şeklinde konuştu. Cafer Gökbulut ile Gökhan Gökbulut da cinayetle ilgilerinin olmadığını söyledi.

"GELİNİN ANNESİ BİBER GAZI SIKTI"

Kına gecesinde aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Eser Efsane'nin annesi Meryem Fidan, "Kına gecesinin kendi evleri yerine kız kardeşinin evinde yapılması için ısrar ettiler. Kına gecesinin ilerleyen saatlerinde ise kargaşa çıkardılar. O sırada ben oğlumu kanlar içinde yerde gördüm. Gelinin annesi de biber gazı sıktı. Oğlumu yerde görünce onu korumak için önüne atlamaya çalıştım. Bu sırada gelinin babasının beni de bıçakladığını hissettim. Hepsinden şikayetçiyim." dedi.

Gaziantep'te damadını öldüren zanlı hakim karşısına çıktı

ADLİ TIP RAPORU İSTENDİ

Mahkeme, tanık Damla Efsane'nin bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine ve rahatsızlığı nedeni ile sürekli ilaç kullanan Mehmet Gökbulut'un cezai ehliyetinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Gaziantep'te damadını öldüren zanlı hakim karşısına çıktı

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