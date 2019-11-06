Gaziantep'te dev miksere sıkışan genç defnedildi

Kendi ekmek parasını kazanmak için 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir çikolata fabrikasında bakım için dev mikserin içerisine giren ve aniden çalışan mikserin bıçaklarının arasında kalan 19 yaşındaki Mustafa Çoban, talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti.

Genç işçi Çoban'ın cenazesi, Gaziantep Şireci Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gaziantep Asri Mezarlık'ta defnedildi.

KÜÇÜK KARDEŞİ YÜREKLERİ DAĞLADI

4 kardeşin en büyüğü olan Mustafa Çoban'ın cenaze törenine katılan baba Nuri Çoban, anne Münevver Çoban ve kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Çoban'ın en küçük kardeşi olan Zehra ise ağabeyinin tabutunun başından ayrılamadı. Diğer yakınları tarafından defalarca tabutun yanından alınan küçük Zehra, tekrar tekrar tabutun yanına gelerek ağladı.

"LÜTFEN ABİ GİTME"

En son cep telefonu ile ağabeyinin içinde bulunduğu tabutun fotoğrafını çeken küçük Zehra, "Lütfen abi, abi gitme" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan, Çoban'ın feci şekilde öldüğü iş kazasıyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.