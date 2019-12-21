taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9403
Euro
6.5821
Altın
1477.68
Borsa
111176.75
Gram Altın
282.244
Bitcoin
42810.33

Gaziantep’te domuz gribi alarmı

Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişi, domuz gribi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İHA | 21.12.2019 - 23:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Gaziantep’te yabancı uyruklu bir kadın, öksürük, burun tıkanıklığı, ağrı gibi şikayetlerle Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne müracaat etti. Kadın hastanın yapılan ilk müdahalesinde domuz gribi belirtilerine rastlandı.

Gaziantep’te domuz gribi alarmı

HASTA KADIN GÖZLEM ALTINDA

Görülen belirtiler üzerine ise hastane alarm durumuna geçti. Belirtilerin ardından hastane personeli maske ve eldiven kullanırken, hastalığın görüldüğü kadın ise gözlem altına alındı. Hastalığın başlangıç aşamasında olduğu belirtilirken hastalığın kaynağının tespiti için çalışma başlatıldı.

Gaziantep’te domuz gribi alarmı

MASKELİ ÖNLEM ALINDI

H1N1 virüsünün tespit edildiği dakikalarda hastaneye iğne vurulmaya gelen Bekir Özdemir isimli bir vatandaş ise, "Ben de hastanede içerideydim. İğne vurulmaya gelmiştim. O anlarda bir hastada domuz gribi şüphesi olduğu söylendi. Doktorlar, hemşireler birden maske takmaya başladılar. Umarım öyle bir şey yoktur ya da varsa da büyümeden gerekli önlemler alınır" diye konuştu.

Gaziantep’te domuz gribi alarmı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yahudi babadan kendisini savunan Müslüman kadına teşekkür

Yahudi babadan kendisini savunan Müslüman kadına teşekkür

156
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusunda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusunda konuştu

466
Memurlara güvenlik soruşturması Meclis'e gelmeyecek

Memurlara güvenlik soruşturması Meclis'e gelmeyecek

159
Trump, Türkiye'ye yaptırımları içeren savunma bütçesini onayladı

Trump, Türkiye'ye yaptırımları içeren savunma bütçesini onayladı

343
Suudi Arabistan'da tekno müzik festivali

Suudi Arabistan'da tekno müzik festivali

194
Şanlıurfa ve Sivas'ta kartonla Çin protestoları

Şanlıurfa ve Sivas'ta kartonla Çin protestoları

323
İstanbul Trafik Vakfı, artık araç çekmeyecek

İstanbul Trafik Vakfı, artık araç çekmeyecek

195
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir