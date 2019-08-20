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Gaziantep'te düğünde husumetli aileler birbirine girdi

Nurdağı ilçesinde husumetli aileler arasında düğünde çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 9 kişi yaralandı.

AA | 20.08.2019 - 22:46..
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Kurudere Mahallesi'nde Nurdağı Belediyesi'ne ait düğün salonundaki düğünde karşılaşan husumetli iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

Gaziantep'te düğünde husumetli aileler birbirine girdi

TAŞLAR, SOPALAR VE BIÇAKLARLA SALDIRDILAR

Tartışmanın sopa, taş ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Gaziantep'te düğünde husumetli aileler birbirine girdi

9 KİŞİ YARALANDI

Ekiplerin biber gazıyla müdahalesiyle son bulan kavgada, E.Ö.Y, E.Ö.K, S.A.K, S.Ö.K, K.Ö.K, Y.A.Y, S.A.S, B.G.S ve Y.Ö.S. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis görevlilerince Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gaziantep'te düğünde husumetli aileler birbirine girdi

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Buradaki müdahalenin ardından yaralılar Gaziantep'teki hastanelere sevk edilirken, birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından düğün salonu çevresinde ve hastanede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Gaziantep'te düğünde husumetli aileler birbirine girdi

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