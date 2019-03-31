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Gaziantep'te Fatma Şahin'den büyük fark

Uzun zamandır Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Fatma Şahin, bu yerel seçimde de en yakın rakibine büyük fark attı.

Haber Merkezi | 31.03.2019 - 20:50..
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Gaziantep'te Fatma Şahin'den büyük fark

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Fatma Şahin kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Fatma Şahin oyların yüzde 53,54'ünü , DSP adayı Celal Doğan 25,44'ünü aldı.

CELAL DOĞAN'I İKİYE KATLADI

Seçime DSP'nin adayı olarak giren, kentte 3 dönem belediye başkanlığı yapan ardından da HDP milletvekili olan Celal Doğan ikinci, 'Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'li Ejder Demir ise üçüncü sırada yer aldı.

Gaziantep'te Fatma Şahin'den büyük fark

ÖZGEÇMİŞİ

Fatma Şahin, ilk ve orta öğreniminin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalürji Bölümünden mezun oldu. Ardından Gaziantep'e döndü. Boya fabrikasında iş hayatına atıldı. 2002 yılında AK Parti Gaziantep Milletvekili seçildi. 2007 yılında AK Parti Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptı. 2011 seçimleri sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurucu bakanı olarak görevlendirildi. Görevi süresince kadınlar, engelliler, yaşlılar, çocuklar, şehit yakınları ve gazilerle ilgili çok sayıda çalışmaya öncülük etti. Evli ve 2 çocuk annesi Şahin, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde partisinden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Gaziantep'te Fatma Şahin'den büyük fark

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