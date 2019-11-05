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Gaziantep'te freni boşalan tır taklalar atı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde freni boşalan lastik yüklü tır, taklalar atarak durabildi. Tır sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA | 05.11.2019 - 22:44..
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Araç lastiği taşıyan Mahmut Koyuncu idaresindeki tır, Aksaray'dan Gaziantep'e seyir ederken, Başpınar Viyadükleri'nin bulunduğu mevkiide aniden freni boşaldı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü Koyunca, frenleri tutmayan tırın kontrolünü kaybederken, tır taklalar atarak yoldan çıktı. İstinat duvarına çarparak durabilen tırın sürücüsü, kazada ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Mahmut Koyuncu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Koyuncu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Gaziantep'te freni boşalan tır taklalar atı

Gaziantep'te freni boşalan tır taklalar atı

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