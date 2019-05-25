Gaziantep'te genç çiftçiyi yılan ısırdı

İslahiye’de çiftçilik yapan bir kişi, arkadaşları tarafından öldürmesin diye koruduğu yılan tarafından ısırıldı.

ÖLDÜRMESİNLER DİYE ELİNE ALDI, ISIRILDI

İslahiye Ağabey Mahallesi'nde ikamet eden Yakup Ardıç (23), tarlada çalıştığı esnada bir yılan buldu. Yanında çalışan arkadaşlarının yılanı öldürmesinden korkan Ardıç, yılanı eline almaya çalışırken yılan tarafından parmağından ısırıldı.

EN ZEHİRLİ YILANLARDAN BİRİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI, DURUMU İYİ

Hemen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yakup Ardıç, sağlık tedavisinin ardından taburcu edildi. Ardıç, daha önce de yılan tarafından ısırıldığını ama bu yılanın en zehirlisi olduğunu vurguladı.





