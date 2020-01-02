taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9579
Euro
6.6593
Altın
1527.91
Borsa
115932.05
Gram Altın
292.795
Bitcoin
41483.7

Gaziantep’te geniş çaplı uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik 727 polisin katıldığı ve 24 saat sürmesi planlanan operasyon başladı.

DHA | 02.01.2020 - 23:29..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde aralarında özel harekat polislerininde olduğu 727 polisin katılımyla Hacıbaba, ve Merveşehir mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

Gaziantep’te geniş çaplı uyuşturucu operasyonu

SOKAKLAR ABLUKAYA ALINDI

Mahallelerdeki cadde ve sokak girişleri zırhlı araçlar ve özel harekât polisleri tarafından tutulurken, çevrede geniş güvenlik tedbirleri alındı. Drone ve dedektör köpek Gece'nin de katıldığı operasyonda 32 eve eş zamanlı baskın yapıldı.

Gaziantep’te geniş çaplı uyuşturucu operasyonu

EVLERDE KAMERALI TEDBİR

Operasyon kapsamında baskın yapılan bazı evlerin güvenlik kamerasıyla kontrol edildiği görüldü.

Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair ipuçlarına ulaşılan adreslerde bazı şüpheliler gözaltına alınırken, ekiplerin operasyonu 24 saat sürdüreceği bildirildi.

Gaziantep’te geniş çaplı uyuşturucu operasyonu

Gaziantep’te geniş çaplı uyuşturucu operasyonu

Gaziantep’te geniş çaplı uyuşturucu operasyonu

Gaziantep’te geniş çaplı uyuşturucu operasyonu

Gaziantep’te geniş çaplı uyuşturucu operasyonu

Gaziantep’te geniş çaplı uyuşturucu operasyonu

Gaziantep’te geniş çaplı uyuşturucu operasyonu

Gaziantep’te geniş çaplı uyuşturucu operasyonu

İlginizi Çekebilir
Telefonda tartıştığı eski eşinin evini yaktı
Kağıthane'de, önce telefonla arayıp tehdit ettiği eski eşinin evinin kapı ve penceresine benzin dökerek yaktığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
İzmir'de 2 kişiyi öldüren katil zanlısı: Beni öldürün
Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park ile Doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren katil Enver Yıldız, polise verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti.
14 yaşındaki Serkan'ı öldüren yaşıtları itiraf etti
Van'ın Erciş ilçesinde, bir arazide boğazı kesilmiş şekilde cansız bedenine ulaşılan Serkan Taşdeniz'i (14) bıçaklayarak öldüren yaşıtları 3 şüpheli, suçlarını itiraf etti.
Öz kızı ve komşu çocuğuna tecavüze 25 yıl hapis
Antalya'da öz kızı ve komşusunun kızına birden çok kez cinsel istismarda bulunan zanlı, 25 yıl hapis cezası aldı. Mahkemede kızı, babasına iftira attığını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

ORC Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

985
Adana'da cübbeyle erotik poz

Adana'da cübbeyle erotik poz

232
AK Parti 2023'teki rakibini ilan etti

AK Parti 2023'teki rakibini ilan etti

443
Ömer Halisdemir'in anıtına saygısızlık yapan Iraklı

Ömer Halisdemir'in anıtına saygısızlık yapan Iraklı

483
Türkiye'nin yerli otomobili Alman basınında

Türkiye'nin yerli otomobili Alman basınında

367
Milli Piyango talihlileri belli oldu

Milli Piyango talihlileri belli oldu

189
İstanbul'un enflasyon oranları

İstanbul'un enflasyon oranları

161
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir