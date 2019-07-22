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Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 12 yaralı

Araca, normalin iki katı kişi sayısıyla binen vatandaşlar kaza sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DHA | 22.07.2019 - 21:09..
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Gaziantep'in İslahiye ilçesi Örtülü Mahallesi yakınlarında ilçe merkezi yönünde giden Murat Kısacık (20) yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan İsmail (57), Sudanaz (9), İsmail Barış (15), Hatice (41), Mehmet Kısacık (5), Fatma (72), Mustafa Doğu (57), İsmail (2), Esila Kerkez (1), Mugiz Baştürk (84) ve Kübra Şen (23) yaralandı.

Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 12 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep'te ki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 12 yaralı

Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 12 yaralı

Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 12 yaralı

Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 12 yaralı


Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 12 yaralı

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