Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 12 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Örtülü Mahallesi yakınlarında ilçe merkezi yönünde giden Murat Kısacık (20) yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan İsmail (57), Sudanaz (9), İsmail Barış (15), Hatice (41), Mehmet Kısacık (5), Fatma (72), Mustafa Doğu (57), İsmail (2), Esila Kerkez (1), Mugiz Baştürk (84) ve Kübra Şen (23) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep'te ki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.



















