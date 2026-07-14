Gaziantep'te hareket halindeki araç yandı
Nurdağı ilçesinde hareket halindeki otomobilde yangın çıkarken sürücü ise canını zor kurtardı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Gaziantep Nurdağı'nda yangın.
Başpınar Mahallesi’nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolda ilerlerken alev aldı.
SÜRÜCÜ YARDIM İSTEDİ
Motordan yükselen alevleri gören sürücü, otomobilini durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.
ARAÇ KÜLE DÖNDÜ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)