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Gaziantep'te HDP eylemi vatandaşları kızdırdı

Şehitler Abidesi'nin önünde HDP'nin eylem yapamayacağını söyleyen Gaziantepli vatandaş, "PKK'lıların burada yeri yok" diye bağırdı.

DHA | 05.09.2019 - 08:40..
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Gaziantep'te HDP eylemi vatandaşları kızdırdı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin yönetiminde bulunan 3 büyükşehir belediyesine kayyum atanması, Gaziantep'te protesto edilmek istendi.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı bölgede HDP'lileri Şehitler Abidesi'nin önünde görenler, oldukça kızgındı.

Polisin ikazına uymayan HDP'liler, Çevik Kuvvet ekipleri tarafından çembere alındı.

"PKK'LILARIN BURADA YERİ YOK"

Bu sırada oradan geçen bir kişi ise, Şehitler Abidesi'nin önünde bu tür eylemlerin yapılmaması gerektiğini söyleyerek, "Şehitler Abidesi'nin önünde PKK eylemi olmayacak. PKK'lıların burada yeri yok. Bunların Şehitler Abidesi'nin önünde ne işi var?" diyerek tepki gösterdi.

Gaziantep'te HDP eylemi vatandaşları kızdırdı VİDEO

Gaziantep'te HDP eylemi vatandaşları kızdırdı

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