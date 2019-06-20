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Gaziantep'te hırsızlar 3 saatlik kovalamacayla yakalandı

Girdikleri evden aldıkları anahtarla park halindeki hafif ticari aracı çalan 5 şüpheli polisten kaçamadı.

DHA | 20.06.2019 - 15:49..
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Gaziantep'te, çok sayıda hırsızlıktan kaydı bulunan E.U., B.U., A.B., H.Ö. ve K.K. isimli şüpheliler, geçen Cumartesi günü Esentepe Mahallesi'nde R.D.'ye ait eve girdi.

Evde bulunan telefon, cüzdan ve araba anahtarını çalan şüpheliler, sokakta park halinde bulunan R.D'ye ait hafif ticari aracı da çaldıkları anahtarla çalıştırarak kaçtı.

PLAKAYI DEĞİŞTİRİP KAÇTILAR

Şüpheliler, bu olaydan bir süre sonra Dumlupınar Mahallesi'nde aynı model ve renkteki başka bir aracın plakasını sökerek R.D.'ye ait araca taktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mağdurların başvurusu üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gaziantep'te hırsızlar 3 saatlik kovalamacayla yakalandı

HIRSIZLAR 3 SAAT KOVALANDILAR

Plaka tanıma sistemi üzerinden takip başlatan ekipler, izine ulaştıkları şüphelileri 3 saat süren kovalamaca sonucu Düztepe Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te hırsızlar 3 saatlik kovalamacayla yakalandı

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