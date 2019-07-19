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Gaziantep'te hırsızların yeni hedefi: demir korkuluk

Gaziantep'te hırsızlar, Şahinbey ilçesindeki iki okuldaki demir korkulukları çaldı.

İHA | 19.07.2019 - 17:20..
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Gaziantep'te hırsızların artık yeni bir hedefi var. O da okulların demir korkulukları.

DEMİR KORKULUKLARI SÖKEREK DIŞARI ATTI

Şahinbey ilçesindeki iki okulun bahçesinden atlayarak içeri giren A.N.G. isimli şahıs, demir korkulukları sökerek dışarı attı.

Gaziantep'te hırsızların yeni hedefi: demir korkuluk

OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Daha sonra panelvan tipi aracıyla olay yerine tekrar gelen şahıs söktüğü bahçe korkuluklarını aracına yükleyip olay yerinden uzaklaştı.

Gaziantep'te hırsızların yeni hedefi: demir korkuluk

ZANLI TUTUKLANDI

Yaşanan hırsızlık olaylarının ardından yapılan operasyonla yakalanan A.N.G. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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