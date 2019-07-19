Gaziantep'te hırsızların yeni hedefi: demir korkuluk

Gaziantep'te hırsızların artık yeni bir hedefi var. O da okulların demir korkulukları.

DEMİR KORKULUKLARI SÖKEREK DIŞARI ATTI

Şahinbey ilçesindeki iki okulun bahçesinden atlayarak içeri giren A.N.G. isimli şahıs, demir korkulukları sökerek dışarı attı.

OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Daha sonra panelvan tipi aracıyla olay yerine tekrar gelen şahıs söktüğü bahçe korkuluklarını aracına yükleyip olay yerinden uzaklaştı.

ZANLI TUTUKLANDI

Yaşanan hırsızlık olaylarının ardından yapılan operasyonla yakalanan A.N.G. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.