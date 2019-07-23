taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6897
Euro
6.3565
Altın
1423.55
Borsa
102671.1
Gram Altın
260.871

Gaziantep'te hırsızlık yapan şahıs takside yakalandı

Devriye gezen polis ekiplerinin durdurduğu araçta bulunan şüpheli, hırsız çıktı.

AA | 23.07.2019 - 15:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Gaziantep'te bir evden hırsızlık yapan ve çaldığı televizyon ve ziynet eşyalarıyla bindiği takside yakalanan şüpheli tutuklandı.

SORULARA ÇELİŞKİLİ CEVAP VERDİ

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstiklal Mahallesi'nde devriye gezen Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir ticari takside televizyon gördü.

Araç içerisinde müşteri olarak oturan ve televizyon hakkında sorulan sorulara çelişkili cevaplar veren O.K. araçtan indirildi.

Gaziantep'te hırsızlık yapan şahıs takside yakalandı

KUYUMCU ÇANTASINDAN ZİYNET ÇIKTI

Taksinin bagajını da kontrol eden ekipler, bir kuyumcu firmasına ait çanta içerisinde 2 metre altın zincir, 30'ar gramlık 5 altın bilezik, altın bilezik seti, kalın zincirli altın kolye, 2 çeyrek altın, altın bileklik, inci kolye, 5 yüzük, 4 kol saati, 2 kol düğmesi, imitasyon bileklik ve 2 doların yanı sıra şüphelinin üst aramasında yan keski, tornavida, el feneri, çok sayıda tel toka ve iğne ele geçirdi.

ALTINLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan araştırmada Konak Mahallesi'ndeki bir evden çalındığı tespit edilen malzemeler, eksiksiz olarak sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Türkiye'nin füzelerinin anahtarı ABD'de olacaktı'

'Türkiye'nin füzelerinin anahtarı ABD'de olacaktı'

146
İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu

İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu

123
Fenerbahçe Elif Elmas'ı resmen açıkladı

Fenerbahçe Elif Elmas'ı resmen açıkladı

129
İstanbul'daki kaçak Suriyeliler hükümetin gündeminde

İstanbul'daki kaçak Suriyeliler hükümetin gündeminde

446
Ehliyet kursu fiyatlarına yapılan zam başvuruları etkiledi

Ehliyet kursu fiyatlarına yapılan zam başvuruları etkiledi

327
Foreign Policy'deki Türkiye analizi

Foreign Policy'deki Türkiye analizi

97
Bodrum'da şezlong kiralama fiyatları uçtu

Bodrum'da şezlong kiralama fiyatları uçtu

282
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir