taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7054
Euro
7.2522
Altın
1617.91
Borsa
89392.04
Gram Altın
349.031
Bitcoin
45476.81

Gaziantep'te huzur uygulaması yapıldı

Polis ekiplerince yapılan uygulama kapsamında aranan 27 kişi yakalanırken, çeşitli suçları bulunan 54 kişiye işlem yapıldı.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Gaziantep'te huzur uygulaması yapıldı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri huzur güven uygulaması düzenledi.

27 KİŞİ YAKALANDI, 54 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Yapılan uygulamada aranan 27 kişi yakalanırken, 9 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 20 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan ve 25 şahsa ise kabahatler kanunundan işlem yapıldı.

Aramalarda 221 gram uyuşturucu madde, 110 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 126 şişe sahte alkol, 157 paket gümrük kaçağı sigara, kaçak sigaradan elde edilen bir miktar para ele geçirildi.

Gaziantep'te huzur uygulaması yapıldı

Gaziantep'te huzur uygulaması yapıldı

Gaziantep'te huzur uygulaması yapıldı

İlginizi Çekebilir
Koronavirüs şüphesi bulunan şahıs kaçmaya çalıştı
Beyoğlu'nda götürüldüğü hastaneden kaçan yabancı uyruklu şahıs çalıştığı inşaattan da kaçmaya çalışınca, polis ekiplerince inşaata kilitlendi.
İzmir'de 84 yaşındaki yaşlı adam koronayı yendi
Korona tedavisi gören yaşlı adam, iki testin negatif çıkması sonucu hastaneden alkışlarla evine uğurlandı.
Yaşlı kadını dolandıran iki kardeş tutuklandı
Antalya'da, Düriye Mecitoğlu'nu, adın cinayete karıştı yalanıyla 250 bin lira değerindeki altınlarını alarak dolandıran 2 kardeş yakalandı.
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nusret'ten, Mehmet Öz'e seks sorusu
Nusret'ten, Mehmet Öz'e seks sorusu
203
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal yardım önerileri
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal yardım önerileri
2446
Koronavirüsün Türkiye'de nasıl yayıldığı belirlendi
Koronavirüsün Türkiye'de nasıl yayıldığı belirlendi
228
Eto'o'dan ırkçı Fransızlara sert cevap
Eto'o'dan ırkçı Fransızlara sert cevap
130
Antalya'da emekli asker 'koronayım' diyerek polise tükürdü
Antalya'da emekli asker 'koronayım' diyerek polise tükürdü
371
İzmir'de koronaya aldırmadan otelde parti yaptılar
İzmir'de koronaya aldırmadan otelde parti yaptılar
231
Çin'in Şenzen şehrinde kedi ve köpek yemek yasaklandı
Çin'in Şenzen şehrinde kedi ve köpek yemek yasaklandı
195
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir