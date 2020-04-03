Gaziantep'te huzur uygulaması yapıldı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri huzur güven uygulaması düzenledi.

27 KİŞİ YAKALANDI, 54 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Yapılan uygulamada aranan 27 kişi yakalanırken, 9 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 20 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan ve 25 şahsa ise kabahatler kanunundan işlem yapıldı.

Aramalarda 221 gram uyuşturucu madde, 110 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 126 şişe sahte alkol, 157 paket gümrük kaçağı sigara, kaçak sigaradan elde edilen bir miktar para ele geçirildi.