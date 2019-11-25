Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan 9 aylık iguananın, çenesinde tümör olduğu tespit edildi.

AMELİYAT EDİLDİ

İguana, daha sonra barınağından alınarak hayvan hastanesine getirildikten sonra ameliyat edildi. Ameliyatın ardından ise yoğun bakıma alındı. İguananın; yoğun bakım ünitesindeki tedavisi bittiğinde, sağlığına kavuştuğu zaman barınağına geri götürüleceği öğrenildi.

''GÜNDEN GÜNE İYİYE GİDİYOR''

Ameliyat edilen iguananın sağlık durumunun iyiye gittiği söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Gaziantep Hayvanat Bahçesi Hayvan Hastanesi tam teşekküllü olup, tüm hayvanlarımıza hizmet vermekte. Özellikle bugün egzotik hayvanlardan iguanayı tedaviye ettik. İguananın alt çenesinde bir soğuk apse oluşmuştu, burayı açıp içini temizledikten sonra bu bölgeyi diktik. İguanayı ameliyatın ardından yoğun bakıma aldık. Yoğun bakımda da bu hayvanların 70 santigrat derece nem ve aynı zamanda da 26 santigrat derece sıcaklık olması gerekmektedir. Onları yoğun bakımda stabil hale getirdik. Şu anda yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Günden güne iyiye gidiyor ve 1 hafta sonra kendisini barınağa bırakacağız.” dedi.

Gaziantep'te iguanaya tümör ameliyatı VİDEO