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Gaziantep’te iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Gaziantep-Nizip D 400 karayolunun Türkyurdu mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

İHA | 16.11.2019 - 22:27..
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Nizip istikametinden Gaziantep istikametine seyreden H.Ş. idaresindeki 63 HT 437 plakalı otomobil karşı şeride geçerek, Gaziantep’ten Nizip istikametine ilerleyen K.A. idaresindeki 06 AZR 44 plakalı otomobille çarpıştı.

İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı -1

10 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilde bulunan C.Ş., E.Ş., A.Ş., B.Y., H.Y., K.A., H.Ş., İ.Ş., E.Y. ve Z.Y., yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Gaziantep’te iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

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