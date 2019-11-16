Gaziantep’te iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Başkentte uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan polis ekipleri, 42 bin 250 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Tek operasyonda 42 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'da yaralandıktan 5 gün sonra şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı.

3

Bebek sahilinde değnekçi terörü

İstanbul Bebek sahilinde caddeye aracını bırakmak isteyen bir vatandaş, park ücreti nedeniyle tartıştığı değnekçi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltında.