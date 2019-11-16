Gaziantep’te iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Nizip istikametinden Gaziantep istikametine seyreden H.Ş. idaresindeki 63 HT 437 plakalı otomobil karşı şeride geçerek, Gaziantep’ten Nizip istikametine ilerleyen K.A. idaresindeki 06 AZR 44 plakalı otomobille çarpıştı.
10 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilde bulunan C.Ş., E.Ş., A.Ş., B.Y., H.Y., K.A., H.Ş., İ.Ş., E.Y. ve Z.Y., yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.