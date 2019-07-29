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Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

İki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

DHA | 29.07.2019 - 00:11..
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Gaziantep'te İslahiye- Nurdağı karayolunun 5’inci kilometresinde kaza meydana geldi.

İddiaya göre, Ejder Ç. (56) yönetimindeki 31 SN 756 plakalı otomobil ile Burak E. (23) yönetimindeki 19 HP 921 plakalı otomobil hastane kavşağında çarpıştı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri ile her iki araçtaki N.H.D (6), M.D. (45), G.D. (45), R.G. (27) ve N.E. (21) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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