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Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı

2 otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

DHA | 24.05.2019 - 21:10..
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaza meydana geldi.

Hanifi Durmaz (72) yönetimindeki otomobil, Ökkeş Yabançiçeği (57) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Ahmet İstanbulloğlu (17) ve Ömer Manatoğlu (49) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İLK MÜDAHALE OOLAY YERİNDE YAPILDI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hanifi Durmaz, Ömer Mantaoğlu ve  Ökkeş Yabançiçeği hayati tehlikelerinin bulunması nedeniyle Gaziantep'e sevk edildi. 
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı

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