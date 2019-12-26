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Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı:1 ölü 3 yaralı

Gaziantep'te hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İHA | 26.12.2019 - 22:48..
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Gaziantep'in  Nurdağı-Kahramanmaraş yolunun 2'nci kilometresi otoban giriş kavşağına yakın yerde, A.C. (32) yönetimindeki 06 K 3111 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyir eden Mert Taş'ın kullandığı 03 FE 3111 plakalı otomobile yakıt aldıktan sonra yola çıktığı esnada arkadan çarptı.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada yaralanan sürücü Mert Taş kaldırıldığı Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatı kaybetti.

3 KİŞİ YARALANDI

Mert Taş'ın yanında bulunan kardeşi A.F.T. ve 06 K 3111 plakalı araç sürücüsü A.C. ve araçta yolcu olarak bulunan Z.G. kazada yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekibi tarafından önce Nurdağı Devlet Hastanesi'ne oradan da Gaziantep'teki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı:1 ölü 3 yaralı

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı:1 ölü 3 yaralı

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı:1 ölü 3 yaralı

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