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Gaziantep'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İHA | 31.08.2019 - 19:16..
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Gaziantep Güneş Mahallesi Özdemirbey Caddesi'nde, Furkan G. yönetimindeki otomobil, Güneş Mahallesi istikametinden Özdemirbey Caddesine seyir halindeyken aşırı sürat nedeniyle virajı alamayarak karşı şeride geçti.

KARŞIDAN GELEN ARAÇLA ÇARPIŞTI

Karşı şeride geçen araç, karşıdan gelen Tolga K. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

4 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Gaziantep'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Gaziantep'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Gaziantep'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Gaziantep'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

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