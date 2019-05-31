taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8339
Euro
6.5198
Altın
1302.96
Borsa
90186.02
Gram Altın
244.673

Gaziantep'te itfaiye eri kargaların hedefi oldu

Ağaçtaki yuvadan düşen yavru kargalara yardım etmek isteyen itfaiyeciler ve gazeteciler, anne ve baba karganın hışmına uğradı.

İHA | 31.05.2019 - 12:54..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı üzerinde bir çam ağacında bulunan 4 yavru kargadan 2’si ağaçtan yere düştü.

Ağacın hemen karşısında bulunan bir plazadaki çalışanların yavrunun düştüğünü fark etmesi üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

YARALI KARGAYA YARDIM ETMEK İSTEDİ, ANNE, BABA KARGA SALDIRDI

Yerde buldukları kargaya yardım etmek isteyen vatandaşlar, anne ve baba kargaların saldırısına uğrayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye erleri, 2 yavru kargayı bularak yuvasına bırakmak istedi. İtfaiye eri, yavrulara yaklaştığı anlarda anne ve baba kargaların saldırısına uğradı. Yangınlarda bile bu kadar zorlanmayan itfaiye eri, tek tek bulup yakaladığı yavruları önce açık alana taşıdı. Daha sonra itfaiye aracının merdiveni yardımıyla yavruları, düştüğü yuvaya koydu. İtfaiye eri, yavruları yuvasına koyduğu esnada de diğer kargaların hışmına uğradı. Elindeki yavru ile merdivendeki sepete binen itfaiye eri, kargaların saldırısı nedeniyle sepet içerisinde çömelerek durabildi.

Gaziantep'te itfaiye eri kargaların hedefi oldu

İTFAİYECİNİN KARGAYLA İMTİHANI

İtfaiye erinin kargayla imtihanı, kimi zaman komik anlara kimi zaman ise korkutan görüntülere sahne oldu

Gaziantep'te itfaiye eri kargaların hedefi oldu


Gaziantep'te itfaiye eri kargaların hedefi oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerin iftarına katıldı

Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerin iftarına katıldı

923
Kadın avukatın etek boyuna karışan hakime etekli protesto

Kadın avukatın etek boyuna karışan hakime etekli protesto

774
Hindistan'da güzellik yarışması adayları alay konusu oldu

Hindistan'da güzellik yarışması adayları alay konusu oldu

26
Göktürk 2'den Mekke'nin görüntüsü

Göktürk 2'den Mekke'nin görüntüsü

139
Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de

Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de

105
Trump, Serkan Gölge'yi geri aldığı için memnun

Trump, Serkan Gölge'yi geri aldığı için memnun

361
Kenan İmirzalıoğlu tatilde temizlik yapıyor

Kenan İmirzalıoğlu tatilde temizlik yapıyor

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir