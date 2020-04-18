Gaziantep'te jandarma, yaşlı adamın 20 koyununu kırktı

Ali Erbaş, 81 il müftülüğüne gönderdiği yazıda, vaaz, irşat, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinde dijital mecraların daha etkin kullanılması talimatını verdi.

Korona döneminde internet medyasına yapılan ayrımcılık

Yasak nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı adamın isteğini yerine getiren jandarma, gönülleri fethetti.

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Sokakta lastik kaydırdı, 'pişmanım' dedi

Konya'da, sokağa çıkma yasağına rağmen otomobiliyle yolda tehlikeli hareketler yapan ve o görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan sürücü, kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.