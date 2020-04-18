Gaziantep'te jandarma, yaşlı adamın 20 koyununu kırktı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından 65 yaş ve üzeri kronik hastalığı olan vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.
Salgınla mücadele kapsamında evlerinden çıkamayan kişilerin ihtiyaçları ekipler tarafından karşılanıyor.
YAŞLI ADAMA, JANDARMA YARDIM ETTİ
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Hüseyin Yıldırım, jandarmayı arayarak maaşının bankadan çekilmesi gerektiğini ve koyunlarının kırkılması gerektiğini belirtti.
Yasak nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı adamın isteğini İlçe Jandarma Karakol Komutanı ve Sosyal Vefa Destek gönüllüsü Jandarma Başçavuş Ali Göğebakan, gerçekleştirdi.
Jandarma yaşlı adamın koyunlarını kırktı
20 KOYUNUN YÜNLERİNİ KIRKTI
Yaşlı adama maaşını veren Göğebakan, makas ile Yıldırım'a ait 20 koyunun yünlerini kırktı.
Koyunlarının kırkılmasıyla mutlu olan Yıldırım, jandarma komutanına teşekkür etti.