taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9316
Euro
7.5373
Altın
1683.68
Borsa
98179.82
Gram Altın
375.252
Bitcoin
48890.49

Gaziantep'te jandarma, yaşlı adamın 20 koyununu kırktı

Yasak nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı adamın isteğini yerine getiren jandarma, gönülleri fethetti.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Gaziantep'te jandarma, yaşlı adamın 20 koyununu kırktı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından 65 yaş ve üzeri kronik hastalığı olan vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.

Salgınla mücadele kapsamında evlerinden çıkamayan kişilerin ihtiyaçları ekipler tarafından karşılanıyor.

YAŞLI ADAMA, JANDARMA YARDIM ETTİ

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Hüseyin Yıldırım, jandarmayı arayarak maaşının bankadan çekilmesi gerektiğini ve koyunlarının kırkılması gerektiğini belirtti.

Yasak nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı adamın isteğini İlçe Jandarma Karakol Komutanı ve Sosyal Vefa Destek gönüllüsü Jandarma Başçavuş Ali Göğebakan, gerçekleştirdi.

Jandarma yaşlı adamın koyunlarını kırktı

20 KOYUNUN YÜNLERİNİ KIRKTI

Yaşlı adama maaşını veren Göğebakan, makas ile Yıldırım'a ait 20 koyunun yünlerini kırktı.

Koyunlarının kırkılmasıyla mutlu olan Yıldırım,  jandarma komutanına teşekkür etti.

İlginizi Çekebilir
Diyanet, bilgilendirmede dijital platformları kullanacak
Ali Erbaş, 81 il müftülüğüne gönderdiği yazıda, vaaz, irşat, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinde dijital mecraların daha etkin kullanılması talimatını verdi.
Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki kız çocuğu koronayı yendi
Koronavirüs tedavisi gören 4 yaşındaki çocuk, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
Antalyalı DJ'den sokağa çıkamayanlara müzik şov
DJ Mehmet Çınar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlara moral vermek için evinin terasından şarkılar çaldı.
Sultangazi'de polislerden, çocuklara 23 nisan kutlaması
Yunus ekipleri, mahalledeki çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı anons yaparak kutladı. Çocuklar ise pencerelerden alkışladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması kullanıma açıldı
Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması kullanıma açıldı
171
Pars'ın mezar taşı büyük üzüntü yaşattı
Pars'ın mezar taşı büyük üzüntü yaşattı
344
Türbede hakaretler savuran provokatörden biri tutuklandı
Türbede hakaretler savuran provokatörden biri tutuklandı
570
Çin ile ABD arasında koronavirüs gerilimi
Çin ile ABD arasında koronavirüs gerilimi
258
Zonguldak Valisi'nin sözlerine büyük tepki
Zonguldak Valisi'nin sözlerine büyük tepki
364
Jandarma'dan Çakıcı'nın tahliyesine ilişkin açıklama
Jandarma'dan Çakıcı'nın tahliyesine ilişkin açıklama
234
Tunç Soyer hastaneye bisikletle gitti
Tunç Soyer hastaneye bisikletle gitti
546
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir