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Gaziantep'te kaçakçılara operasyon

Sahte içki ve silah üretimi yapanlara yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

DHA | 06.05.2019 - 17:49..
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Gaziantep'te Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aydınlar Mahallesi'ndeki bir işyerinde sahte içki ve silah üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 23 rakı, 28 votka, 10 viski, 1 kurusıkıdan çevirme tabanca, tabancaya ait 4 silah mekanizması, silah namlusu ve silah sürgüsü, 6 şarjör, silah üretiminde kullanılan çok sayıda matkap ucu, pense, 1 av tüfeği ile 1 kumar makinesi ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçkiye ve silahlara el koyan ekipler M.K. ile A.D.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Gaziantep'te kaçakçılara operasyon

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