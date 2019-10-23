Gaziantep'te kapkaç yapan 2 kişi yakalandı

Gaziantep'te son dönemlerde meydana gelen 4 ayrı kapkaç olayı ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, harekete geçti.

Plakasız araçla kapkaç anı kamerada VİDEO

PLAKASIZ ARAÇ KULLANMIŞLAR

Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kapkaç olaylarında kullanılan araçların peşine düştü. Kimliklerin gizlenmesi için plakasız araçlarla suçun işlendiğini belirleyen ekipler, önce kapkaç olaylarında kullanılan 4 araca ardından ise şahıslara ulaştı. Gözaltına alınan şahıslar, yasal işlemleri için polis merkezine götürüldü.