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Gaziantep'te kapkaç yapan hırsız yakalandı

Bir sokak arasında yürüyen kadının kol çantasını çalıp kaçan hırsızın o anları kameraya yansıdı.

İHA |
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Gaziantep'te kapkaç yapan hırsız yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Boyacı Mahallesi'nde, çocuğu ile birlikte sokak üzerinde yürüyen bir kadını gözüne kestiren hırsız, çantayı kaptığı gibi kaçtı.

Kısa süre olayın şaşkınlığını yaşayan kadın hırsızın peşinden koştu ama yakalayamadı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın polise haber verilmesinin ardından yapılan çalışma sonucu hırsızlık şüphelisi iki kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri biten iki şüpheliden biri çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te kapkaç yapan hırsız yakalandı ViDEO

Gaziantep'te kapkaç yapan hırsız yakalandı

Gaziantep'te kapkaç yapan hırsız yakalandı

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