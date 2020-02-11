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Gaziantep'te karbonmonoksit faciası: 2 ölü, 1 yaralı

İslahiye ilçesinde sobadan sızan gaz nedeniyle karı koca hayatını kaybederken, çocukları ise hastanede tedavi altına alındı.

İHA | 11.02.2020 - 14:52..
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Mehmet ile Hüsne Cihan çifti ve 30 yaşındaki oğulları, yaktıkları sobanın bulunduğu yerde uykuya daldı.

Çiftin Antalya'da çalışan oğlu Murat Cihan, ailesine telefonda ulaşamayınca mahalle bakkalına bakmasını söyledi.

3 KİŞİ KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİ

Eve gelen bakkal sahibi Şemşettin Karakuş, Cihan Ailesi'ni baygın halde gördü.  Karakuş, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Gaziantep'te karbonmonoksit faciası: 2 ölü, 1 yaralı

ANNE VE BABA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinde Mehmet ve Hüsne Cihan çiftinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenirken, çocukları Mehmet Cihan ise tedaviye alındı.

Gaziantep'te karbonmonoksit faciası: 2 ölü, 1 yaralı

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Karı kocanın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gaziantep'te karbonmonoksit faciası: 2 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te karbonmonoksit faciası: 2 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te karbonmonoksit faciası: 2 ölü, 1 yaralı

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