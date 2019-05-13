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Gaziantep'te kaza: 1 ölü, 5 yaralı

İki otomobil ile bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

DHA | 13.05.2019 - 09:16..
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Gaziantep’in Nizip ilçesi Dutlu Mahallesi yakınlarında Müfit Çağlayan (50) yönetimindeki 27 ACY 103 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Mehmet Tıraş (19) idaresindeki 27 NC 619 plakalı motosiklete çarptıktan sonra savrularak, karşı yönden gelen Mehmet Doğanoğlu’nun kullandığı 46 LL 064 plakalı otomobille çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücülerden Müfit Çağlayan, otomobilde bulunan eşi Güler (45), çocukları İsmail (11) ve Mehmethan Çağlayan (15) ile motosiklet sürücüsü Mehmet Traş ve motosiklette bulunan Mikail Sinikçi (10) yaralandı.

Gaziantep'te kaza: 1 ölü, 5 yaralı

OTOMOBİLDEKİ KADIN KURTARILAMADI

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Güler Çağlayan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep'te kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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