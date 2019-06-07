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Gaziantep'te kaza: 9 yaralı

Nurdağı ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

DHA | 07.06.2019 - 02:19..
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Gaziantep karayolunun 20'nci kilometresinde Hakan Avcı (30) yönetimindeki 33 AVC 79 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Orhan Köse (45) yönetimindeki 35 V 5839 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Gaziantep'te kaza: 9 yaralı

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ziya (32), Elif (21), Rasime (51) ve Enes Avcı (17) ile Dilber (34), Emine (8) ve Yusuf Ay (6) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te kaza: 9 yaralı

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