Gaziantep'te kaza: Anne öldü, oğlu yaralandı

Gaziantep İslahiye-Hassa karayolu Akbez mevkiinde, Mustafa Doğu yönetimindeki 31 AVJ 79 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi.

ANNE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Mustafa Doğu, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, annesi Fatma Doğu, ekiplerin tüm müdahalesine rağmen kaza yerinde yaşamını yitirdi. Fatma Doğu'nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.