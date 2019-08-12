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Gaziantep'te kıyma çekerken kolunu kaptırdı

İslahiye ilçesinde, babasına ait kasap dükkanında elini kıyma makinesine kaptıran Suriye uyruklu çocuk, yaralandı.

DHA | 12.08.2019 - 15:33..
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Gaziantep Devrişpaşa Mahallesi'nde, babası Yusuf Zavak'a ait kasap dükkanında çalışan Halil Zavak(14) kıyma çekerken elini makineye kaptırdı.

KIYMA MAKİNESİYLE BİRLİKTE HASTANEYE KALDIRILDI

Dükkandaki müşteri durumu fark edince Zavak'ın elini kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı, sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri Halil Zavak'ı kıyma makinesiyle birlikte Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahaleyi yapan doktorlar, çocuğun elini makineden çıkarmak için itfaiyeden yardım istedi.

ELİNİ KAYBEDEBİLİR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kıyma makinasını keserek çocuğun elini çıkardı. Ameliyata alınan Halil Zavak'ın elini kaybedebileceği belirtildi.Gaziantep'te kıyma çekerken kolunu kaptırdı

Gaziantep'te kıyma çekerken kolunu kaptırdı

Gaziantep'te kıyma çekerken kolunu kaptırdı

Gaziantep'te kıyma çekerken kolunu kaptırdı

Gaziantep'te kıyma çekerken kolunu kaptırdı

Gaziantep'te kıyma çekerken kolunu kaptırdı

Gaziantep'te kıyma çekerken kolunu kaptırdı

Gaziantep'te kıyma çekerken kolunu kaptırdı

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