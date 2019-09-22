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Gaziantep'te kız kaçırdığı gerekçesiyle infaz edildi

Sevdiği kızı kaçıran genç, barışma bahanesiyle çağıran kızın yakınları tarafından 15 bıçak darbesiyle öldürüldü.

İHA | 22.09.2019 - 14:00..
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Gaziantep'te yaşayan 22 yaşındaki Muhammet Hıdeyo, 20 gün önce sevdiği R.A'yı kaçırarak, Vatan Mahallesi'nde kiraladığı bir evde birlikte yaşamaya başladı.

BARIŞMAK İÇİN YEMEĞE DAVET ETTİLER

Çiftin izini bulamayan R.A'nın ailesi, telefondan ulaştıkları gençleri barışmak amacıyla yemek hazırladıklarını söyleyerek akşam evlerine davet etti. Ailenin rızasını almak ve el öpmek için Umut Mahallesi'ne giden çiftten Muhammet Hıdeyo, ailenin erkek fertleri tarafından dışarıya çıkarıldı.

Gaziantep'te kız kaçırdığı gerekçesiyle infaz edildi

ABİLERİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Uzay Çatılı Pazaryeri'nin yanındaki boş alana götürülen genç, burada defalarca kez bıçaklandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Muhammet Hıdeyo'nun öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan ilk incelemede gencin 15 bıçak darbesi aldığı belirlendi.

Gaziantep'te kız kaçırdığı gerekçesiyle infaz edildi

AİLESİ KENTTEN KAÇTI, CENAZE TEŞHİS EDİLEMEDİ

Yaşanan infazın ardından ölen gencin ailesinin kendilerine de saldırılmasından korkarak, kentten ayrılarak izlerini kaybettirdiği ileri sürüldü. Otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirilen gencin cenazesi ise aileden kimsenin bulunamaması nedeniyle bir süre teşhis edilemedi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, ifadesine başvurmak üzere Muhammed Hıdeyo'nun kaçırdığı R.A'yı polis merkezine götürdü. Genç kız, savcılığın aileden kimseye ulaşamaması üzerine teşhis için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Gözyaşları içerisinde adli tıpa gelen R.A., ailesi tarafından infaz edilen Muhammed Hıdeyo'nun cesedini teşhis etti. Polis olayın ardından R.A.'nın ailesinden 4 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

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