Gaziantep'te maskeli gaspçı silahla vurularak öldürüldü

Gaziantep Ticaret ve Endüstri Merkezi'nde (GATEM) toptancılık yapan R.H. ve C.H. isimli kardesler, akşam saatlerinde iki ayrı araçla peş peşe Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki evlerine doğru hareket etti.

SİLAHLA GASBETMEYE ÇALIŞTI

Sitenin otoparkında aracından inen C.H., silahlı ve maskeli bir gaspçıyla karşılaştı. Araca ateş eden gaspçı, silahın kabzası ile C.H.'nin yüzüne vurarak, kardeşlerden birini etkisiz hale getirdi.

MAĞDURUN KARDEŞİ TARAFINDAN VURULDU

Parayı alıp kaçmaya çalışan maskeli şahıs, otoparka gelen diğer kardeş R.H. tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, polis nezaretinde Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden maskeli şahsın ise Sefer Şen olduğu belirlendi.

Öte yandan hastaneye kaldırılan C.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor