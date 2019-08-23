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Gaziantep'te mevlit okunurken evin zemini çöktü

Dua sırasında yaşanan çökme nedeniyle yaralanan 7 kişi, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA | 23.08.2019 - 14:44..
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki iki katlı bir evde mevlit için aileler bir araya geldi.

Duaların okunduğu sırada aniden evin zemini çöktü.

7 YARALI VAR

Çökme nedeniyle 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

SOKAK GEÇİŞLERİ KAPATILDI

Göçüğün meydana geldiği binanın bulunduğu sokak, güvenlik amacıyla yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun ilgililerden bilgi aldı.

Gaziantep'te mevlit okunurken evin zemini çöktü

Gaziantep'te mevlit okunurken evin zemini çöktü

Gaziantep'te mevlit okunurken evin zemini çöktü

Gaziantep'te mevlit okunurken evin zemini çöktü

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