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Gaziantep'te minibüsün tepesinde yolculuk ettiler

İçi tıka basa dolan bir minibüsün üstünde yolculuk yapan 4 kişi, görenleri hem gülümsetti hem de korkuttu.

İHA | 12.05.2019 - 15:42..
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Gaziantep’te içerisinde ve üst kısmında tamamen eşya ile doldurulan bir transit tipi aracın üzerinde yolculuk yapan 4 kişinin tehlikeli yolculuğu görenleri korkuttu.

4 KİŞİ HAVADA SEYAHAT ETTİ

Çevredeki sürücü ve vatandaşları ilk gördüğünde gülümseten görüntülerde, aracın tepesinde eşyalarla birlikte yolculuk eden 4 kişi yürekleri ağza getirdi. Tüm uyarı ve tehlikeye rağmen yolculuklarını sürdüren 4 kişi etrafındaki meraklı ve korkulu gözlere aldırış etmeden hallerinden memnun bir şekilde yollarına devam etti.

Minibüsün üstünde tehlikeli yolculuk

Gaziantep'te minibüsün tepesinde yolculuk ettiler

Gaziantep'te minibüsün tepesinde yolculuk ettiler

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