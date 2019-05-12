Gaziantep'te minibüsün tepesinde yolculuk ettiler

Gaziantep’te içerisinde ve üst kısmında tamamen eşya ile doldurulan bir transit tipi aracın üzerinde yolculuk yapan 4 kişinin tehlikeli yolculuğu görenleri korkuttu.

4 KİŞİ HAVADA SEYAHAT ETTİ

Çevredeki sürücü ve vatandaşları ilk gördüğünde gülümseten görüntülerde, aracın tepesinde eşyalarla birlikte yolculuk eden 4 kişi yürekleri ağza getirdi. Tüm uyarı ve tehlikeye rağmen yolculuklarını sürdüren 4 kişi etrafındaki meraklı ve korkulu gözlere aldırış etmeden hallerinden memnun bir şekilde yollarına devam etti.

Minibüsün üstünde tehlikeli yolculuk