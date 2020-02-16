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Gaziantep'te motosiklet kazasında iki kuzen öldü

Motosikletin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

DHA | 16.02.2020 - 12:14..
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Abdulkadir Since'nin (26) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, havalimanı yolu Yeşilvadi Kavşağı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile arkasında oturan kuzeni Serkan Koç (23) ağır yaralandı.

Gaziantep'te motosiklet kazasında iki kuzen öldü

HASTANEDEKİ MÜDAHALE YETMEDİ, İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi ile Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki kuzenin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gaziantep'te motosiklet kazasında iki kuzen öldü

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