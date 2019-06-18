Gaziantep’te otomobil 10 yaşındaki çocuğa çarptı

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Nisan ayında AB ile ticaret fazlası verdik

Nisan ayında AB ülkelerine 6 milyar 894.8 milyon euroluk ihracat yapan Türkiye, AB'den 6 milyar 67.1 milyon euroluk ithalat gerçekleştirerek, 827.7 milyon euro ticaret fazlası verdi.