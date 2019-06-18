Mehmet Fethi C. idaresindeki otomobil, yaya geçidinden karşıya geçtiği sırada 10 yaşındaki A.K.'ya çarptı.
Çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken, talihsiz çocuk çarpmanın etkisiyle refüje savruldu.
YAYA GEÇİDİNDEN GEÇERKEN ÇARPTIĞI ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA
Ağır yaralanan çocuk çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Tedavisi devam eden çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Çocuğun ağır yaralanmasına neden olan sürücü Mehmet Fethi C. gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Gaziantep’te otomobil 10 yaşındaki çocuğa çarptı