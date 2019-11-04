Gaziantep'te otomobilde bulunan 2 kuzen hayatını kaybetti

Gaziantep’te Kilis-Akbez karayolu İslahiye ilçesi, Yolbaşı Mahallesi'nde İ.K. isimli şahsın kullandığı hafriyat kamyonu, Kilis istikametinden İslahiye’ye gelmekte olan Metin Kara’nın (45) kullandığı otomobille çarpıştı.

2 KUZEN KURTARILAMADI

Kazada, ağır yaralanan sürücü Metin Kara kaldırıldığı Hassa Devlet Hastanesi'nde, otomobilde yolcu olarak bulunan kuzeni Ahmet Yılmaz (53), kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

1 YARALI

Otomobilde bulunan ve yaralanan Hatice Yılmaz ise önce İslahiye Devlet Hastanesi'ne, ardından da Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hafriyat kamyonu sürücüsü İ.K.'nın ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.