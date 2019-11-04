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Gaziantep'te otomobilde bulunan 2 kuzen hayatını kaybetti

İslahiye ilçesinde, hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilde bulunan 2 kuzen hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

İHA | 04.11.2019 - 08:59..
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Gaziantep’te Kilis-Akbez karayolu İslahiye ilçesi, Yolbaşı Mahallesi'nde İ.K. isimli şahsın kullandığı  hafriyat kamyonu, Kilis istikametinden İslahiye’ye gelmekte olan Metin Kara’nın (45) kullandığı otomobille çarpıştı.

2 KUZEN KURTARILAMADI

Kazada, ağır yaralanan sürücü Metin Kara kaldırıldığı Hassa Devlet Hastanesi'nde, otomobilde yolcu olarak bulunan kuzeni Ahmet Yılmaz (53), kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Gaziantep'te otomobilde bulunan 2 kuzen hayatını kaybetti

Gaziantep'te otomobilde bulunan 2 kuzen hayatını kaybetti

1 YARALI

Otomobilde bulunan ve yaralanan Hatice Yılmaz ise önce İslahiye Devlet Hastanesi'ne, ardından da Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Gaziantep'te otomobilde bulunan 2 kuzen hayatını kaybetti

İNCELEME BAŞLATILDI

Hafriyat kamyonu sürücüsü İ.K.'nın ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Gaziantep'te otomobilde bulunan 2 kuzen hayatını kaybetti

Gaziantep'te otomobilde bulunan 2 kuzen hayatını kaybetti

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