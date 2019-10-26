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Gaziantep'te otomobili taşladılar

Şehitkamil ilçesinde, sabah saatlerinde yabancı uyruklu 5 kişi yolda seyir eden aracın önünü keserek aracı taşlamaya başladı.

İHA | 26.10.2019 - 14:37..
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Gaziantep'te, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi’nde, 5 kişi İlhami Bal idaresindeki otomobilin henüz bilinmeyen sebeple önünü kesti. Sürücüyle tartışmaya başlayan şüpheliler, Bal’ın otomobilini taş yağmuruna tuttu.

OTOMOBİLİN CAMLARINI KIRIP KAÇTILAR

Otomobilin camlarını kıran şüpheliler, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle bölgeden kaçarak uzaklaştı. Şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te otomobili taşladılar

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

SÜRÜCÜ ''NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM'' DEDİ

Olayın etkisiyle şoka giren İlhami Bal, sabah işe giderken otomobilinin önünün kesildiğini ve ne olduğunu anlamadan aracının taşlandığını belirtti.

Gaziantep'te otomobili taşladılar

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