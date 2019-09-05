taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6895
Euro
6.2986
Altın
1541.63
Borsa
100181.05
Gram Altın
282.117

Gaziantep'te oyun oynarken yaşamını yitirdi

Bozulan gardırobun kapaklarına bağlanan ip ile oynayan 7 yaşındaki İklim Dilara, boğularak hayatını kaybetti.

İHA | 05.09.2019 - 13:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi 213 nolu Sokak'ta yaşayan S.Y., rahatsızlığı nedeniyle 7 yaşındaki kızı İklim Dilara ve 10 yaşındaki oğlu H.Y.'yi evde bırakarak yakındaki bir sağlık ocağına gitti.

GARDIROPTAKİ İPİ BOĞAZINA GEÇİRDİ

Evde yalnız kalan 2 kardeşten biri salonda oynarken, diğeri ise yatak odasında oynamaya başladı. Evlerinin yatak odasında oynayan ve bu yıl ilkokula başlayacak olmanın heyecanını yaşayan İklim Dilara, gardırobun bozuk olan kapaklarının bağlandığı ipi boğazına geçirdi.

DENGESİNİ KAYBEDİP YERE DÜŞTÜ

Bu esnada dengesini kaybeden küçük kız, yataktan yere düştü. Odadan gelen seslerin kesilmesi üzerine kız kardeşine bakmak için yatak odasına giren 10 yaşındaki H.Y., içeriye girdiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Kız kardeşinin boğazına ip dolanmış vaziyette yerde hareketsiz yattığını gören H.Y., hemen komşularına haber verdi.

Gaziantep'te oyun oynarken yaşamını yitirdi

SAĞLIK EKİPLERİ ÖLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİ

Olay yerine gelen komşular da küçük kızın hareketsiz şekilde yattığını görünce hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri İklim Dilara'nın öldüğünü belirlerken, polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. İple boğularak öldüğü belirlenen çocuğun cesedi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Küçük kızın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ifadesi alınan aileye teslim edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan’ın nükleer silah açıklaması İsrail’in gündeminde

Erdoğan’ın nükleer silah açıklaması İsrail’in gündeminde

418
Kadıköy’de minibüs şoförü ortalığı birbirine kattı

Kadıköy’de minibüs şoförü ortalığı birbirine kattı

375
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya mülteci uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya mülteci uyarısı

437
Erdoğan: Nükleer silahımız neden olmasın

Erdoğan: Nükleer silahımız neden olmasın

290
Gaziantep'te HDP eylemi vatandaşları kızdırdı

Gaziantep'te HDP eylemi vatandaşları kızdırdı

178
Çocuklarına içki içiren anne ve baba gözaltında

Çocuklarına içki içiren anne ve baba gözaltında

134
İBB'de Mezarlıklar Daire Başkanı, CHP'nin Sultanbeyli adayı oldu

İBB'de Mezarlıklar Daire Başkanı, CHP'nin Sultanbeyli adayı oldu

138
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir