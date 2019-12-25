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Gaziantep'te park halindeki tır, freni boşalınca 5 aracı biçti

Park halinde bulunan ve freni boşaldığı ileri sürülen tır, bir anda hareket ederek önünde bulunan 5 araca hasar verdi.

İHA | 25.12.2019 - 03:57..
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Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde park halinde bulunan 31 PB 304 plakalı tır, sürücüsü dışarıdayken freninin boşalması sonucu bir anda hareket etti. Tır, sürücüsüne çarptıktan sonra yokuş aşağı hızla inmeye başladı.

Gaziantep'te park halindeki tır, freni boşalınca 5 aracı biçti

2 ARACI PERT ETTİ

Park halindeki araçlara çarparak ilerleyen tır, 2 aracı kağıt gibi ezerken 3 araca da zarar verdi. Bir süre önüne aldığı otomobili sürükleyen tır, bir fabrikanın demir kapısına çarptıktan sonra ise bu kez önünde bulunan çöp konteynerini sürükledi.

Gaziantep'te park halindeki tır, freni boşalınca 5 aracı biçti

DÜZLÜKTE KENDİLİĞİNDEN DURDU

Tırın çarptığı demir kapı ile yaklaşık 200 metre sürüklenen otomobil ve çöp konteyneri büyük hasar gördü. Lastikleri parçalanan ve altında bulunan konteynerin de desteği ile düzlüğe kadar inen tır burada kendiliğinden durdu.

Olay esnasında araçlarda ve yolda kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. Tırın yaşattığı dehşet anları, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gaziantep'te park halindeki tır, freni boşalınca 5 aracı biçti

GÖRGÜ TANIĞI, YAŞANANLARI ANLATTI

Kazada arabası kullanılamaz hale gelen Gökhan Öztürk isimli vatandaş yaşanan dehşet anlarını anlattı. Öztürk, "O esnada içerideydik gürültüyü duyup dışarıya çıktık ki tır benim arabayı biçmiş geçmiş. Galiba freni boşalmış park halindeymiş, bizim araçlar da park halindeydi. 5 arabayı biçti, Allah’a şükür ki araçların içinde kimse yoktu. Tır şoförü ise dorse ile tırın arasında aracını kontrol ediyormuş. O arada trenin freni boşalmış. Tır şoförü yaralandı hastaneye götürdüler” diye konuştu.

Gaziantep'te park halindeki tır, freni boşalınca 5 aracı biçti

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