Gaziantep'te petrol hattının üzerine yıldırım düştü

Manchester City Tenik Direktörü Pep Guardiola, Raheem Sterling'in maruz kaldığı ırkçılığa karşı çıkmak için yaptığı konuşmada "normal insanlar" cümlesini kullanarak ırkçılık yaptı.

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Şenol Güneş: Bu yıl maalesef Avrupa Ligi'ndeyiz

Şampiyonlar Ligi'nin ardından Avrupa Ligi'ne çıkmanın kötü bir şey olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Yine de Avrupa'da bu ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek gerekir" dedi.