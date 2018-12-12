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Gaziantep'te petrol hattının üzerine yıldırım düştü

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yıldırım, petrol boru hattının üzerine düştü. Havaya fışkıran petrol nedeniyle bir mahalle boşaltıldı.

İHA | 12.12.2018 - 20:57..
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Nurdağı ilçesinin kırsalından geçen petrol boru hattına, yıldırım düştü. Patlayan boru hattından fışkıran tonlarca ham petrol, dışarıya akmaya başladı.

150 METRE YÜKSEĞE FIŞKIRDI

Yaklaşık 150 metre yüksekliğe ulaşan petrol nedeniyle, çevredeki yerleşim yerlerinde büyük panik başladı. Jandarma ekipleri tarafından, bölgede geniş güvenlik tedbirleri alınırken, Gökçedere kırsal mahallesine doğru akan petrolün önünü kesebilmek için bölgeye, iş makineleri sevk edildi.

MAHALLE BOŞALTILDI

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, mahalleye ulaşan ham petrol nedeniyle, bölgedeki mahalleye ulaşımın sağlandığı yol trafiğe kapandı.

Ham petrol nedeniyle sürekli belediye hoparlöründen anons yapılarak, vatandaşlar uyarıldı. Tamamen boşaltılan Gökçedere Mahallesi’ndeki bazı evlerin zarar gördüğü öğrenildi.

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