Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu

Gaziantep'te yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK üyesi oldukları ve yardım-yataklık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden, 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutklandı.

SAVCILIK YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Konu ile ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye oldukları, örgütün genel ve il yapılanmasında aktif faaliyette bulundukları tespit edilerek gözaltına alınan şüphelilerden 8’i sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, hakkında daha önce adli kontrol tedbirleri uygulanan 1 şüpheli ise Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakılmıştır." ifadelerine yer verildi.