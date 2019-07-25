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Gaziantep’te plastik fabrikasında yangın

Nedeni henüz bilinmeyen fabrika yangını, 10 saatlik çalışmadan sonra söndürüldü. Büyük hasar oluştu.

AA | 25.07.2019 - 09:19..
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Gaziantep’te bulunan bir plastik fabrikasının deposunda, sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Çıkan yangın söndürüldü.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren plastik fabrikasının geri dönüşüm deposunda dün gece henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı.

Gaziantep’te plastik fabrikasında yangın

Gaziantep’te plastik fabrikasında yangın İZLE

10 SAATLİK ÇALIŞMA

Alevler, ekiplerin 10 saatlik çalışması sonucu söndürüldü, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Gaziantep’te plastik fabrikasında yangın

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİLİYOR

İki katlı fabrikanın çökme riskine nedeniyle ekipler, güvenli mesafeden çalışma yürütüyor.

Fabrikada jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri tedbir amacıyla bekletiliyor.

Gaziantep’te plastik fabrikasında yangın

Gaziantep’te plastik fabrikasında yangın

Gaziantep’te plastik fabrikasında yangın

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