Gaziantep’te bulunan bir plastik fabrikasının deposunda, sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Çıkan yangın söndürüldü.
NEDENİ BİLİNMİYOR
Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren plastik fabrikasının geri dönüşüm deposunda dün gece henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı.
Gaziantep’te plastik fabrikasında yangın İZLE
10 SAATLİK ÇALIŞMA
Alevler, ekiplerin 10 saatlik çalışması sonucu söndürüldü, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİLİYOR
İki katlı fabrikanın çökme riskine nedeniyle ekipler, güvenli mesafeden çalışma yürütüyor.
Fabrikada jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri tedbir amacıyla bekletiliyor.