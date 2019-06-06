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Gaziantep'te polise çarpan sürücü yakalandı

Polise çarptıktan sonra kaçan sürücünün çok sayıda suç kaydı ortaya çıktı.

AA | 06.06.2019 - 18:26..
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16 Mayıs gecesi Gaziantep'te meydana gelen olay sonrası sürücü kaçmayı başarmıştı.

DUR İHTARINA UYMADI

Hürriyet Caddesi'nde, devriye görevindeki polis ekipleri, 10 AHC 71 plakalı otomobilin sürücüsü Cumali D.'ye 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıyı dikkate almayan Cumali D., aracının hızını artırıp, kaçarken, polis memuruna çarptı. Kazada hafif yaralanan polis memuru, olaydan birkaç gün sonra tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, farklı suçlardan emniyette çok sayıda kaydı olduğu belirlenen Cumali D.'nin, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde olduğunu belirledi. Ekipler dün düzenledikleri operasyonla Cumali D.'yi 21 gün sonra yakalayarak, gözaltına aldı.

Gaziantep'te polise çarpan sürücü yakalandı

Gaziantep'te polise çarpan sürücü yakalandı VİDEO

"PİŞMANIM"

Emniyetteki işlemlerinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Cumali D., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Kazara oldu, bilerek yapmadım. Ben polis teşkilatını seviyorum. Hepsinin bayramını kutluyorum. Polise bir şey olmadı ama yine de pişmanım" diye seslendi.

Cumali D., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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