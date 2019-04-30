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Gaziantep'te pompalı ile vurulan genç hayatını kaybetti

Evinin önünde tartıştığı zanlı tarafından öldürülen 25 yaşındaki Kadir Çelikkol'un, cenazesi toprağa verildi.

DHA | 30.04.2019 - 12:05..
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Gaziantep'te fabrika işçisi olarak çalışan 25 yaşındaki Kadir Çelikkol, ismi öğrenilemeyen bir kişi ile evinin önünde bilinmeyen nedenle tartıştı.

ATEŞ AÇIP KAÇTI

Tartışmanın ardından ayrılan şüpheli, bir süre sonra bu kez pompalı tüfekle geri döndü ve evinin önünde bekleyen Kadir Çelikkol'a ateş etti. Şüpheli kaçarken, olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri geldi.

Gaziantep'te pompalı ile vurulan genç hayatını kaybetti

POLİS KATİL ZANLISINI ARIYOR

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çelikkol’un öldüğü belirlendi. Kadir Çelikkol’un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Çelikkol'un cenazesi, toprağa verildi.

Gaziantep'te pompalı ile vurulan genç hayatını kaybetti

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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